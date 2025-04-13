Trabzonspor Ve Çaykur Rizespor, 13 Nisan

TRABZONSPOR VE ÇAYKUR RİZESPOR’UN KARŞILAŞMASI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, kendi sahasında galibiyet elde etmeyi hedeflerken, yeşil-mavili ekip deplasmandan puan almanın peşinde olacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde futbolseverler, “Trabzonspor – Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme linki var mı?” gibi soruların cevaplarını arıyor.

KARADENİZ DERBİSİ DETAYLARI

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında, 13 Nisan 2025 Pazar günü sahada olacak. Karşılaşmanın başlama saati, Türkiye saatiyle 19.00 olarak belirlenmiş durumda. Bu önemli müsabaka, Trabzonspor’un evi Papara Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Futbolseverler, bu heyecan verici maçı beIN Sports 2 kanalından canlı olarak takip edebilecek. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’un mücadelesine dair yayın bilgileri ve canlı yayın detayları, taraftarların dikkatinde olacak.