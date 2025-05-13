Trabzonspor Ve Galatasaray Basın Toplantısı

ZİRVE MAÇI ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI

Trabzonspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya teknik direktörler Okan Buruk ve Fatih Tekke ile kaleciler Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır katıldı. Bu etkinlikte, iki takımın stratejileri ve oyuncularıyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı.

MUSLERA VE UĞURCAN YORUMLARI

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır ile ilgili Fernando Muslera’ya yöneltilen bir soruya yanıt verdi. Bir gazetecinin sorduğu, “Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?” sorusuna Tekke, “Uğurcan Çakır’ın çok değerli eldivenleri var. Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum.” şeklinde yanıtladı.

UĞURCAN ÇAKIR’IN PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 42 maçta kalesinde 49 gole engel olamadı. Ancak 18 maçta kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza attı. 29 yaşındaki kalecinin piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Çakır, 2027 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi olan bir oyuncu.