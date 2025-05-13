Trabzonspor Ve Galatasaray Basın Toplantısı

BAŞKAN VE KAPTANLARIN BASIN TOPLANTISI

Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası Finali öncesinde, iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlarıyla birlikte düzenledikleri basın toplantısında bir araya geliyor. Bu önemli etkinlik, futbolseverlerin merakla bekledikleri final hakkında bilgi almak için büyük bir fırsat sunuyor.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Basın toplantısını DHA Feed 2 üzerinden canlı olarak yayınlıyoruz. İki kulübün temsilcileri, final maçıyla ilgili düşüncelerini paylaşırken, medyanın sorularını da yanıtlayacak. Bu toplantıda yapılacak açıklamalar, taraftarlar ve futbol dünyası için önemli bilgiler taşıyor.