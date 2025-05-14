Trabzonspor Ve Galatasaray’dan İlginç An

BASIN TOPLANTISINDAKİ İLGİNÇ AN

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray’ın teknik direktörleri ile kaptanlarının katıldığı bir basın toplantısında dikkat çekici bir olay yaşandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’ya hitaben, “Muslera güzel Türkçe konuşuyor. İçeride konuştu. Türkçe konuşsana. Güzel konuşuyorsun” diyerek onu teşvik etti.

MUSLERA’DAN CEVAP

Bu ilginç duruma Fernando Muslera, “Hocam zor. Türkçe biliyorum ama konuşmak biraz zor” şeklinde yanıt verdi. Muslera’nın bu açıklaması karşısında salon neşeli bir hava aldı. Olay, hem futbol dünyasında hem de basın toplantısındaki katılımcıların yüzünde gülümsemeler oluşturdu.