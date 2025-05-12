Trabzonspor Ve Galatasaray Finalde Buluşuyor

TRABZONSPOR VE GALATASARAY YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası Finali’nde yarın yapacakları maçla 20’nci kez birbirine rakip oluyor. Daha önce finalde üç kez karşılaşan iki ezeli rakipten, sarı kırmızılı takım 2, bordo mavililer 1 kez kupayı kazanan taraf oldu. Türkiye Kupası’nın final maçı Gaziantep’te gerçekleştirilecek. İki kulüp, 14 Mayıs Çarşamba günü yeniden karşı karşıya gelecek. Daha önce, iki takım toplamda 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray’ın 10, Trabzonspor’un ise 6 galibiyeti bulunuyor. Ayrıca, 3 maç da berabere sonuçlanmış.

GEÇMİŞ FINALLER VE SONUÇLARI

İki takım daha önce 1976, 1985 ve 1995 yıllarında finalde buluştu. 1976 ve 1985 yıllarında Galatasaray, finalde kazanan taraf olurken, Trabzonspor 1995 yılında kupayı almayı başardı. Final maçları geçmişte oldukça heyecanlı geçmiş ve her iki takım da kupaya uzanmak için büyük mücadele vermişti.

MAÇIN DETAYLARI VE BEKLENTİLER

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak olan maç için hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Trabzonspor, bu sezon beklentilerin altında kalarak Avrupa biletini alabilmek için kupayı kazanmayı hedefliyor. Galatasaray ise Süper Lig’de şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti ve Türkiye Kupası’nı kazanarak çifte kupa sevinci yaşamak istiyor.

KUPA REKABETİNİN TARİHİ

İlk kez 12 Mayıs 1976’da karşılaşan iki taraf, o gün Trabzonspor’un 1-0’lık galibiyetiyle finalde buluştu. Ancak rövanş maçında Galatasaray aynı skorla kazanarak, penaltılara gitti. Atılan penaltılar sonucunda Galatasaray, 5-4’lük skorla kupayı kazanan taraf oldu. Sonraki finalde, 1985’te Galatasaray yine üstünlük sağladı. 1995’te ise Trabzonspor bereketli bir galibiyetle kupayı kazanan taraf oldu. Bu rekabet, Türk futboluna damga vuran anlarla dolu ve her iki kulüp için de büyük anlam taşıyor.