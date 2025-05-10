Trabzonspor Ve Galatasaray Maçı 0-2 Sona Erdi

MAÇIN SONUCU VE GALATASARAY’IN PERFORMANSI

Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, bu maçı 2-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Geride kalan haftada Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11’ine göre, Galatasaray kadrosunda 2 oyuncu değişikliği yaptı. Geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı, tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken, onun yerine savunmanın solunda Jakobs forma giydi. Okan Buruk, haftaki kadrodan Morata’yı yedek bırakıp Sara’yı ilk 11’de değerlendirdi.

İLK YARIDAKİ ANLAR

Karşılaşmanın ilk tehlikesi Trabzonspor’dan geldi. Maçın 5. dakikasında Mustafa Eskihellaç, sol kanat çaprazdan uzak direğe şut çekti fakat Muslera, soluna uzanarak topu kornere çeldi. Dakika 13’te Galatasaray etkili bir şekilde karşılık verdi. Bu sefer Sallai, ceza sahası sağından topu içeriye çevirdi. Osimhen, markaj altında olduğu sırada sağ ayağıyla vurdu ama kaleci Uğurcan topu kontrol etti. Trabzonspor, 38. dakikada gole çok yaklaştı. Edin Visca, ceza sahası sağ çaprazından vurdu ancak Muslera, topu müthiş bir refleksle penaltı noktasına çeldi. Boşta kalan topu Cham, bir kez daha Muslera’ya takıldı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Trabzonspor, penaltı bekledi ama VAR incelemesi sonrasında Visca’nın ofsaytta olduğu tespit edildi. İlk yarı, gol olmadan 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GALATASARAY’IN GOLLERİ

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, köşe vuruşunda Abdulkerim’in kafa vuruşunu Uğurcan güzel bir refleksle kornere çeldi. Galatasaray, aradığı golü 66. dakikada buldu. Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, yükselerek sağ üst köşeye sert bir kafa vurdu ve top ağlarla buluştu. Maçın 84. dakikasında Galatasaray, hızla gelişen bir atakta sol kanattan çevrilen topu Yunus Akgün indirdi. Morata, topa gelişine sert vurdu ve Uğurcan’ın müdahalesine rağmen golü attı.

Son bölümde iki takım da ataklarıyla rakip kaleye yüklendi ama başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, sahadan galip ayrıldı. Bu sonuç, Galatasaray’ın puanını 86’ya çıkardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda ligde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor ise 46 puanda kalarak, gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek.