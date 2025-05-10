Trabzonspor Ve Galatasaray Maçı Yaklaşıyor

HAZIRLIK VE MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele Papara Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. BeIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak olan maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapıyor. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüze ve Osman Gökhan Bilir olurken, VAR hakemi ise Hollandalı Erwin Blank görev alacak.

TAKIM KADROLARI VE PUAN DURUMU

Trabzonspor’un muhtemel 11’i; Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme ve Banza şeklinde. Galatasaray ise Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper ve Osimhen ile sahada yer alacak. Galatasaray, geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi ile 83 puan topladı, bu sonuçla Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alıyor. Öte yandan Trabzonspor ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi ile 46 puanla 8. sırada konumlanıyor.

GEÇMİŞ MAÇLAR VE YAKINDAKİ MÜSABAKALAR

Bu iki takım, Süper Lig’in 16. haftasında İstanbul’da karşı karşıya geldi. O maçta Galatasaray 4-3 galip geldi ve Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi’nin golleriyle kazandı. Trabzonspor ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile cevap verdi. Maçın son dakikasında, genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golle Galatasaray galip geldi. Ayrıca, Trabzonspor ve Galatasaray, 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kez daha mücadele edecek. Bu maç, Trabzonspor ile Galatasaray taraftarları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Sakatlık DURUMLARI VE TARAFTAR DESTEKLERİ

Trabzonspor’da Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen’in sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray’da ise sakat oyuncu yok, ancak yabancı kontenjanı nedeniyle Elias Jelert kadroya dahil edilmedi. Papara Park’ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, kendilerine tahsis edilen misafir ekip tribününden takımlarına destek vermek için yerlerini alacak. Bu maç, her iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip olacak.