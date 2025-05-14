Trabzonspor Ve Galatasaray Sonuç Bekliyor

Trabzonspor ile Galatasaray arasında yarın Gaziantep’te gerçekleşecek 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde, iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlarıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Şimdi ise herkesin aklındaki soru, Süper Kupa finalini hangi takımların oynayacağı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YENİ FORMAT BELİRLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2025 yılı için uygulanan yeni formatla ilgili detayları belirledi. Müsabakaların tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulü ile oynanacağı duyuruldu. Yarı finalde, lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig ikincisi eşleşerek, bu mücadelelerden kazanan takımlar final edecek.

Bu sezon Galatasaray’ın, ligde ilk iki sırayı almayı garanti etmesi nedeniyle, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen bu takım, Süper Kupa 2025’e katılacak son takım olacak. Üçüncü sırayı elde edecek takım ise bu müsabakalara katılma hakkını kazanacak. Ayrıca, sezon öncesinde gerçekleştirilecek UEFA eleme müsabakaları göz önünde bulundurularak, finalin 2026 Ocak ayında oynanmasına karar verildi. Gerçek tarihler ve final merkezleri daha sonra duyurulacak.

EŞLEŞMELERİ BELİRLEYEN KURALLAR

Lig sıralaması ve kupa finalinde elde edilecek sonuçlar, Süper Kupa eşleşmelerini belirleyecek. Eğer lig şampiyonu ve kupa şampiyonu aynı takım olursa, eşleşmeler şöyle olacak: Lig şampiyonu ile kupa finalisti, lig ikincisi ile lig üçüncüsü. Eğer lig şampiyonu ve kupa finalistinin aynı takım olması durumu ortaya çıkarsa, bu durumda lig şampiyonu ile lig üçüncüsü, kupa şampiyonu ile lig ikincisi eşleşecek. Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde, yine lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşmesi sağlanacak. Kulüplerin bu aşamadaki eşleşmeleri, kamuoyuna duyurulan kurallara dayanmaktadır. Süper Kupa finalinin eşleşmeleri netleşmiş değil.