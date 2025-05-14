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Trabzonspor Ve Galatasaray Zemini Kontrol Etti

TRABZONSPOR VE GALATASARAY’DAN ZEMİN KONTROLÜ

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray futbolcuları, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’na giderek sahayı kontrol ediyor. Trabzonspor ile Galatasaray, bu finalde 20’nci kez karşı karşıya gelecek.

MAÇIN DETAYLARI

Saat 20.45’te başlayacak olan maç öncesinde her iki takımın oyuncuları stadyuma geldi. Uygun bir hazırlık yapmak isteyen Trabzonspor ve Galatasaray futbolcuları, sahaya çıkarak zemini inceledi. Oyuncular arasında sohbetler de gerçekleştirildi.

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