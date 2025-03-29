Trabzonspor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçta yaşananlar arasında, 83. dakikada Uğurcan Çakır, yarı sahadan gelen uzun topla Romulo’dan önce meşin yuvarlağa hakim oldu. Ayrıca, 90+2. dakikada Taha Altıkardeş’in ceza sahasına yaptığı ortada Victor Hugo’nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın hakem trio’sunu Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral ve Murat Engin Gözütok oluşturdu. Trabzonspor kadrosunda Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi (Folcarelli dk.90), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Ozan Tufan (Draguş dk. 76), Visca (Cihan Çanak dk. 76), Zubkov (Cham dk. 67) ve Enis Destan (Sikan dk. 67) yer aldı. Yedek oyuncular arasında Muhammet Taha Tepe, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yilmaz ve Boran Başkan bulunuyordu. Teknik direktör olarak Fatih Tekke görevdeydi.

Göztepe kadrosunda ise Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Taha Altıkardeş dk. 84), Dennis (Furkan Bayır dk. 84), Doğan Erdoğan (Vıctor Hugo dk. 84), Ahmed Ildız (Tijanic dk. 26), Juan (Emersonn dk. 67) ve Romulo mücadele etti. Yedekler arasında Arda Özçimen, Arda Ercan, Matsuki ve Kubilay Kanatsızkuş yer aldı. Teknik direktör olarak Stanimir Stoilov görev yapıyordu.

GOLLER VE KARTLAR

Maçta ilk golü 30. dakikada Göztepe ile Romulo kaydetti. Ardından Trabzonspor, 32. dakikada Zubkov ile eşitliği sağladı. Maç sırasında Göztepe’den Juan ve Sangare ile Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu sarı kart gören oyuncular oldu.