Trabzonspor Ve Kasımpaşa Maçı Yarın

TRABZONSPOR VE KASIMPAŞA’NIN KARŞILAŞMASI

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın yapacakları maçla 38’inci kez birbirleriyle karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’deki 32 karşılaşmasında, Trabzonspor 14 galibiyet elde ederken, Kasımpaşa 8 kez kazandı. Ayrıca, toplamda 10 maç beraberlik ile sonuçlandı. Trabzonspor, bu hafta Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşecek ve saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olacak. Bordo-mavili ekip, lige Kocaelispor galibiyeti ile başlangıç yaptı ve Kasımpaşa’yı da mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.

REKABETİN TARİHÇESİ

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet, 1966 yılında başladı. İki takım bugüne kadar toplamda 37 kez karşılaştı. Bu maçların 32’si Süper Lig’de, 4’ü 2’nci Lig’de ve 1’i de Türkiye Kupası kapsamında gerçekleşti. Sonuçlarda, Trabzonspor 17 galibiyet elde ederken, Kasımpaşa 9 galibiyet almayı başardı. 11 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda Kasımpaşa’ya toplam 66 gol atmışken, kendi kalesinde 46 gol görmüş durumda. İki takım, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul’da karşılaştığı maçı 1-1 berabere tamamlamıştı.