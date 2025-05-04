Trabzonspor Ve Kasımpaşa Yarın Maç Yapacak

TRABZONSPOR VE KASIMPAŞA MAÇI YARIN

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 34’üncü haftasında yarın saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. İki takım, bugüne kadar 37 kez mücadele ederken, Süper Lig’de oynanan 31 maçta Trabzonspor 14, Kasımpaşa ise 8 galibiyet elde etti. Ayrıca, 9 maç da beraberlikle sonuçlandı. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

SON MAÇLARDAKİ FORM DURUMU

Bordo-mavili takım, ligde son üç maçını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Trabzonspor, Kasımpaşa’yı da mağlup ederek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Şu anda 45 puanla 7’nci sırada bulunan Trabzonspor, geçtiğimiz haftayı BAY geçen Kasımpaşa’nın ise 42 puanla 11’inci sırada yer aldığını belirtelim.

TARİHİ REKABET

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet, 1966 yılına dayanıyor. İki takım bugüne dek 36 kez karşılaştı; 31 maç Süper Lig’de, 4 maç 2’nci Lig’de ve 1 maç Türkiye Kupası’nda oynandı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 17, Kasımpaşa ise 9 galibiyet alırken, 10 maç ise berabere sona erdi. İlk yarıda Trabzon’da oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

SAKAT VE SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Öte yandan, Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak futbolcular arasında Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Serdar Saatçi ve Hüseyin Türkmen yer alıyor. Takım, eksiklerinden dolayı önümüzdeki maçta sıkıntı yaşayabilir.