Trabzonspor Ve Kocaelispor, Yarın Karşılaşacak

Trabzonspor ile Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’de yarın karşılaşacakları maçla birlikte toplamda 41. defa bir araya gelecek. Fatih Tekke ve Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerlerinde ise 3. kez karşılaşacak. Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, yarın saat 21.30’da Kocaelispor’u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu zamana kadar rakipleriyle oynadıkları maçlarda 20 galibiyet ile 9 mağlubiyet elde ederken, 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 60 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.

TRABZON’DAKİ MAÇLARDAKİ ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor, lig tarihinde evinde konuk ettiği Kocaelispor karşısında genellikle üstün olan taraf oldu. Bordo-mavililer, kendi sahasında oynanan 20 karşılaşmadan 13’ünde galip geldi. 4 maçı kaybetti ve 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, bu sezonun ilk maçını Trabzon’da gerçekleştirecek. İki ekip, 16 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecek. En son 9 Mayıs 2009 tarihinde ligde buluştular. Karadeniz ekibi, 1997-1998 sezonunda rakibine karşı açılış maçında 3-1 galip gelmişti.

AÇILIŞ MAÇLARINDAKİ BAŞARI

Bordo-mavililer, sezonun açılış maçlarında son 4 sezonda mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor’u dış sahada 2-0, 2023-2024 sezonunda ise Antalyaspor’u sahasında 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon açılış maçında ise deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRLER ARASINDAKİ REKABET

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kariyerlerinde 3. kez karşılaşacak. Fatih Tekke, Kocaelispor maçıyla yeni sezonun startını verecek. Daha önce Selçuk İnan’la çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı iki maçı da kazandı. İstanbulspor’un başında Kasımpaşa’yı 2-1, Alanyaspor’un başında Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup eden Tekke, Trabzonspor’un başında bu kez İnan’ı yenmek için sahaya çıkacak. Öte yandan, Selçuk İnan’ın ise Fatih Tekke ve Trabzonspor’a karşı galibiyeti bulunmuyor.