Trabzonspor, Wagner Pina ile anlaştı

TRABZONSPOR WAGNER PINA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor, Estoril Praia takımında forma giyen Wagner Pina ile transfer konusunda anlaşmaya vardı. Genç orta saha oyuncusu, kısa bir süre içinde Trabzon’a ulaşacak.

GENÇ YETENEK TRANSFER EDİLDİ

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wagner Pina’nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” ifadeleri yer aldı. Transferin duyurulmasının ardından Trabzonspor’un sosyal medya hesabında Wagner Pina’nın bordomavili taraftarlara bir mesajı da paylaşıldı. Genç oyuncuya, “Trabzonspor’a hoş geldin, neler hissediyorsun?” sorusu yöneltildi.

PINA’DAN TARAFTARLARA MESAJ

Pina, “Merhaba Trabzonspor taraftarları. Burada olduğum için çok mutluyum. ve bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarım burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkaracağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım.” ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, mesajının sonunda “Bize Her Yer Trabzon” diyerek taraftarlara selam gönderdi.

SAĞLIK KONTROLÜ BEKLENİYOR

Wagner Pina’nın, önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelmesi, sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.