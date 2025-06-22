Trabzonspor, Wagner Pina ile anlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI DÜZENLENDİ

Trabzonspor, Estoril Praia takımında forma giyen Wagner Pina ile anlaştığını açıkladı. Genç orta saha oyuncusu kısa bir süre içinde Trabzon’a gelecek. Bordo-mavili kulüp, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wagner Pina’nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA MESAJ YAYINLANDI

Transferin resmi açıklamasının ardından Trabzonspor’un sosyal medya hesabından, Wagner Pina’ya bordo-mavili taraftarlara yönelik bir soru yöneltildi: “Trabzonspor’a hoş geldin, neler hissediyorsun?” Pina bu soruya, “Merhaba Trabzonspor taraftarları. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarım burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkaracağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım” yanıtını verdi. Genç oyuncunun mesajının sonunda ise “Bize Her Yer Trabzon” ifadelerini kullanarak taraftarlara selam gönderdi.

SAĞLIK KONTROLLERİ BEKLENİYOR

Wagner Pina’nın önümüzdeki günlerde Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transfer, Trabzonspor’un kadrosunu güçlendirmek için attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.