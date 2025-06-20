Spor

Trabzonspor, Wagner Pina’yla Anlaştı

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TRABZONSPOR, WAGNER PINA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor, Portekiz ekiplerinden Estoril forması giyen sağ bek Wagner Pina ile anlaşma sağladı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcuyla görüşmeleri tamamlayarak, transfer sürecini ilerletiyor. Pina, sözleşme imzalamak üzere bu gece Trabzon’a gelecek.

ESTORİL’DEN TRABZONSPOR’A TRANSFER

Trabzonspor, genç oyuncu Wagner Pina ile gerçekleştirilen transfer anlaşmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Pina, Trabzon’a ulaşarak, kulüp yetkilileriyle bir araya gelecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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