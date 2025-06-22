Trabzonspor, Wooh İçin Teklif Yaptı

TRABZONSPOR’DAN RESMİ TEKLİF

Fransız basını L’Equipe, Trabzonspor’un Rennes’te forma giyen Kamerunlu stoper Christopher Wooh için resmi teklif yaptığını bildiriyor. Bordo-mavililer, savunma hattına takviye yapma arayışlarını sürdürüyor. Trabzonspor’un Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes’te görev yapan Wooh için girişimde bulunduğu duyuruldu.

YETENEKLİ OYUNCU DİKKAT ÇEKİYOR

L’Equipe’in sosyal medya hesabında, “Trabzonspor, Rennes’in stoperi Christopher Wooh için teklif yaptı” denildi. 23 yaşındaki oyuncu, hem Rennes’te hem de Kamerun Milli Takımı’nda sergilediği performansla gözleri üzerine çekmiş durumda. 1.91 boyundaki güçlü stoper, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle biliniyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Trabzonspor’un savunma hattına liderlik edebilecek nitelikte bir oyuncu aradığı ve Wooh’un bu profile uygun görüldüğü ifade ediliyor. Görüşmelerin yakında netlik kazanması bekleniyor.