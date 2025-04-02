Trabzonspor Yarı Finale Yükselmek İstiyor

MAÇIN DETAYLARI
Papara Park’ta saat 17.45’de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK’yi yenerek yarı finale yükselmek istiyor.
SON DURUM
Trabzonspor’un elenip elenmeyeceği merak konusu. Bodrum FK maçı kazanırsa, Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenebiliyor. Karşılaşmanın şu anki durumu 2-2 berabere ve eşitlik bozulmadığı takdirde maç uzatma sürelerine gidecek. Eşitlik devam ederse, kazanan takım seri penaltı atışları ile belirlenecek.
SAKATLIK BİLGİLERİ
Trabzonspor’da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme’nin sakatlıkları bulunuyor. Turu geçen takım Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşmayı bekliyor.