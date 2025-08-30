Trabzonspor Yarın Samsunspor’u Ağırlayacak

MAÇIN DETAYLARI

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Akyazı Papara Park Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak olan maçta, hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

REKABET TARİHİ

İki takım arasındaki rekabet 1967 yılında 2’nci Lig’de başlamış. O zamandan bugüne kadar Trabzonspor ve Samsunspor, 54’ü Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig, 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere toplam 64 maçta karşı karşıya gelmiş. 2’nci Lig’deki dört maçta Trabzonspor 2 galibiyet elde ederken, Samsunspor 1 galibiyet almış ve 1 maç da berabere sonuçlanmış.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Kupası’nda iki takım 6 kez karşılaşmış ve burada Trabzonspor 5, Samsunspor ise 1 galibiyet almış. Süper Lig’te ise 54 kez karşılaşmışlar. Bu maçlardan 32’sini Trabzonspor kazanırken, 11’i Samsunspor’un galibiyeti ile sonuçlanmış ve 11 maçta berabere bitmiş. Trabzonspor, Süper Lig’de rakip filelere toplamda 100 gol atarken, kalesinde 46 gol görmüş.

GEÇEN SEZONUN İKİNCİ YARISI

İki takım, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzon’da oynadıkları maçta 2-2 berabere kalmışlardı.