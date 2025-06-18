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Trabzonspor Yönetimi, Jandarma’yı Ziyaret Etti

TRABZONSPOR’DAN JANDARMAYA DESTEK ZİYARETİ

Trabzonspor Kulübü yöneticileri, Türk Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ediyor. Ziyareti gerçekleştiren yöneticiler, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Sami Karaman, Başkan Yardımcısı Murat İskender, Genel Sayman Derviş Köz ve Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk olarak dikkat çekiyor.

ANLAMLI BULUŞMA VE HEDİYELER

Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile bir araya gelerek samimi bir ortamda buluşuyor. Ziyaret esnasında Tuğgeneral Yakın’a çiçek ve bordo-mavili forma hediye ediliyor. Ayrıca, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, İl Jandarma Komutanlığı’nın geleneksel uygulamalarından biri olan şeref defterini imzalayarak bu özel günü ölümsüzleştiriyor.

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