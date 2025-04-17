Trabzonspor Yönetiminden Yılmaz Tesisleri Açıklaması

TOPLANTI HAZIRLIKLARI VE BİRYİZİM

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yerin yarı final müsabakaları tamamlanmadan belirlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantının kulüp temsilcilerinin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiği bildirildi. Kafkas, gündemle ilgili düşüncelerini aktararak, “Son birkaç yıldır divan başkanları düzeyinde sergilenen birlik ve duruş son derece kıymetli.” ifadelerini kullandı.

FUTBOLUN DIŞINDA KONUŞULANLAR

Kafkas, futbolun şu an tam anlamıyla futbol dışındaki meselelerle iç içe geçtiğini belirtti. “Ne yazık ki son derece sıkıntılı bir sezon yaşıyoruz. Herkesin ortak arzusu sahada kalmak ve futbol konuşmak. Ancak bugün geldiğimiz noktada, futbolun dışında her şey konuşulur hale geldi. Bu durum hepimizi derinden rahatsız ediyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

KUPA FİNALİ HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Aynı zamanda, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyumun açıklandığını duyuran Kafkas, “Oysa biz şu anda sadece final adayıyız. Eğer finale kalırsak, söyleyeceklerimiz çok daha net olacak.” dedi. Kafkas, bu kararın kamuoyuna, sanki finalistlerin belirlenmiş gibi yansıdığına dikkat çekerek, “Bu yaklaşım hem bizi hem de sporseverleri rahatsız ediyor.” ifadelerini kullandı.

UFUKTA BİR GÜVENSİZLİK HİSSİ

“Asıl mesele, henüz finalistler netleşmemişken kulüplerin tarihi deneyimlerinin ve güvenlik hassasiyetlerinin göz ardı edilmesi.” diyen Kafkas, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Ayrıca, divan kurulu başkanları ile yöneticilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın selam ve sevgilerini ilettiğini aktardı.

KUPA FİNALİ TARİHİ

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir’de oynanacağı bilgisini yayınladı.