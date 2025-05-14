Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda kaybetti

GAZİANTEP’TE KUPA HEDEFİ GERÇEKLEŞMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep’te Galatasaray’a 3-0 yenilen Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi. 1974-1975 sezonunda kupada final oynamaya başlayan bordo-mavililer, bu güne kadar çıktığı 16 final maçının 9’unu kazanarak şampiyonluk mutluluğu yaşadı. Galatasaray’a karşı uğradığı mağlubiyetle sahadan üzgün ayrılan Trabzonspor, geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’a 3-2 kaybetmişti. Böylece, art arda 2 sezon finalde istediği sonuca ulaşamadı. Son olarak 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden bordo-mavililerin kupa hasreti 5 sezona çıkmış oldu.

GALATASARAY ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı 4. final karşılaşmasında yeniden kazanan taraf oldu. Daha önce de 2 kez Trabzonspor karşısında zafere ulaşan sarı-kırmızılılar, böylelikle finaldeki üstünlüğünü artırdı. Trabzonspor ise Galatasaray karşısında yalnızca 1 kez kupayı müzesine götürebildi. Geçen sezonu kupasız tamamlayan Trabzonspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan mağlubiyetle, sezonu bir başka kupa kazanamadan kapatmış oldu.

LİG PERFORMANSI VE AVRUPA HEDEFİ

Ligde 35. hafta itibarıyla 46 puanla 8. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Trabzonspor’un 17 kez mücadele ettiği Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle sıralanıyor: