Trabzonspor Zubkov’u 4.5 Yıllığına Kadroya Kattı

TRABZONSPOR ZUBKOV TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’u 4.5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, Ukrayna’nın Shaktar Donetsk takımında forma giyen Zubkov ile yapılan anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaştı.

ANLAŞMA DETAYLARI

KAP bildirimi, “Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4’ü oranında ödeme yapılacaktır.” ifadelerini içeriyor.

ZUBKOV’UN AÇIKLAMALARI

İmza sonrasında konuşan Zubkov, “Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum: En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Zubkov, Shaktar Donetsk’te bu sezon toplamda 21 maçta görev alarak 7 gol atıp 6 asistlik bir performans sergiledi.