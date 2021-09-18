Trabzonspor’a kötü haber

Süper Lig’de heyecan ediyor. Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor’da 2 oyuncunun forma giyemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un kadrosu açıklandı. Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı öncesi Djaniny ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Gervinho ile sezon başından itibaren ilk kez Dorukhan Toköz de maç kadrosunda yer aldı.

Süper Lig ‘in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor ‘un kadrosu açıklandı. Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı öncesi Djaniny ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Gervinho ile sezon başından itibaren ilk kez Dorukhan Toköz de maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor’un kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Uğurcan, Erce, Arda

Defans: Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Denswil, Hugo, İsmail

Orta saha: Berat, Abdülkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Dorukhan, Bakasetas, Abdülkadir, Gervinho, Yusuf,

Nwakaeme

Forvet: Cornelius, Koita