Trabzonspor’a kötü haber

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Fenebahçe ile karşı karşıya geldikleri maçta sakatlık geçiren oyuncu Nwakaeme ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

“Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir.”

Nwakaeme, karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Nijeryalı oyuncu en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Bruno Peres de sakatlanmıştı

Bordo mavililerde Bruno Peres’te aynı müsabakada saktalanmıştı.

“Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres’in çekilen MR’ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Bruno Peres ise en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.