Trabzonspor’da 2 isimle yollar ayrılıyor

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2 futbolcu ile yolları ayırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, “3-4 aydır bireysel performansını artırmasını beklediğim futbolcular var. Artık beklemem” sözlerinden sonra Yusuf Erdoğan ve Djaniny ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı Abdullah Avcı, ‘3-4 aydır bireysel performansını artırmasını beklediğim futbolcular var. Artık beklemem. Gerekirse onların yerine altyapıdan oyuncu çıkarırım. Burası Trabzonspor’ sözlerinin ardından ayrılıklar da başlıyor.

Devre arası transfer döneminde takımdan gidecek ilk isim Yusuf Erdoğan olacak. Tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği ve farklı kulüplerle görüştüğü öğrenildi. Yusuf’un yurt dışı yerine Süper Lig’de bir takımla anlaşması bekleniyor.