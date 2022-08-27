Trabzonspor’da anlaşma tamam

Karadeniz ekibi Trabzonspor’da genç oyuncu Umut Bozok ile prensip anlaşması imzalandı.

EFA Şampiyonlar Ligi’nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi’nde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok’un transferi konusunda anlaşma sağladı.

Süper Lig’den Galatasaray’ın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.