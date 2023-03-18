Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul ertelendi

Bugün yapılması beklenen Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurulu, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart’ta yapılacağı açıklanmıştı.
Olağanüstü genel kurulda kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek liste ile girecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde…
“Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 18 Mart 2023 Cumartesi (bugün) saat 09.00’da “Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri – Trabzon” adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9278 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart 2023 tarihlerinde saat 09.00’da “Hayri Gür Spor Salonu – Trabzon” adresinde yapılacaktır.”