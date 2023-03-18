Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul ertelendi

Bugün yapılması beklenen Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurulu ertelendi.

Bugün yapılması beklenen Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurulu, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart’ta yapılacağı açıklanmıştı.

Olağanüstü genel kurulda kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek liste ile girecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde…

“Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 18 Mart 2023 Cumartesi (bugün) saat 09.00’da “Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri – Trabzon” adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9278 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart 2023 tarihlerinde saat 09.00’da “Hayri Gür Spor Salonu – Trabzon” adresinde yapılacaktır.”