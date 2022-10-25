Trabzonspor’da sakatlık şoku

Karadeniz ekibi Trabzonspor’a kötü haber geldi. Bordo-mavililerde top koşturan Abdülkadir Ömür’ün sakatlığı takımda moralleri bozdu.

ariyerinde çıkışa geçmek üzereyken yaşadığı sıkıntılarla eski formunu yakalayamayan 23 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağı kırılmıştı. Ömür bu kez de diğer kolundan sakatlandı.

23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıkışa geçtiği anda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eski performansına ulaşmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağında kırık meydana gelen ve atel takılan Abdülkadir, bu kez de antrenmanda diğer kolundan sakatlık yaşadı.

İdman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan yıldız futbolcunun, sağ kolu hemen sargıya alınırken, şişlik meydana geldiği ve bu şişliğin inmesinin ardından MR kontrolü yapılacağı belirtildi. Ömür’ün, perşembe günü Avrupa Ligi’nde oynanacak Kızılyıldız maçının kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.