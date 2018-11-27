Trabzonspor’da sakatlık şoku

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ağrıları nükseden Onazi’den bordo-mavili ekibe kötü haber geldi. Trabzonsporlu oyuncu 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor’dan yapılan açıklama şöyle;

Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, futbolcumuz Ogenyi Onazi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Onazi’nin kas ağrısı şikâyetlerinin olduğunu ifade eden Bozdoğan’ın açıklamaları şu şekilde;

‘’Süper Lig’de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi’de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir’’

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