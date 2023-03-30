Trabzonspor’da Vitor Hugo ile yollar ayrıldı

Karadeniz ekibi Trabzonspor’da oyuncu Vitor Hugo ile yollar ayrıldığı, futbolcunun Bahia ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da istifa eden Ahmet Ağaoğlu’nun yerine Ertuğrul Doğan seçildi. Seçimin ardından takımda yapılanmaya gideceklerini söyleyen Doğan, ilk olarak Abdullah Avcı sonrası takımın başına getirilen Orhan Ak ile yola devam etme kararı aldı.

Yeni sezon için yapılanmaya başlayan bordo-mavililerde futbolcu bazında ilk ayrılık gerçekleşmek üzere.

Trabzonspor, Vitor Hugo’nun transferi için Brezilya ekibi Bahia ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki savunmacı bordo mavili takımda 2 Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli oyuncu Trabzonspor’dan yıllık net 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret alıyor.