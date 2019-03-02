Trabzonspor’dan Olcay Şahan’a son teklif

Trabzonspor yönetimi, bir süredir kadro dışı kalan Olcay Şahan’a ‘Seni affedelin ancak yıllık ücretini indir’ teklifinde bulundu.

Trabzonspor yönetimi kadro dışı kalan Olcay Şahan ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Bordo-mavili kurmaylar yıllık 1 milyon 700 bin euro alan tecrübeli oyuncudan indirime gitmesini istedi.

Bordo-mavili yönetimin Olcay Şahan’a, “Seni affedelim. Takımla birlikte çalışmalara başla ancak yıllık ücret olarak 900 bin euroyu kabul et” dediği öğrenildi. Olcay’ın bu teklifi kabul etmediği ve düşünmek için bir gün süre istediği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun yakın çevresine, “Yarın (bugün) yönetime kararımı bildireceğim. Önerilen parayı kabul edersem belki bir yıl daha Trabzonspor’a kalırım” dediği ifade edildi. Olcay Şahan konusu bugün netliğe kavuşacak.

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