Trabzonspor’dan takviye

Süper Lig’de ilk yarının sonuna doğru takımların transfer çalışmaları hızlandı. Trabzonspor’un takıma iki oyuncu takviyesi yapacağı açıklandı.

Fotomaç gazetesinin haberine göre; şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan Trabzonspor’da da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Doğan ve Avcı durum değerlendirmesi yaptı. Sol bek ve sağ kanat için şartlar zorlanacak. Listenin başında ise Yunan Georgios Masouras var.

Bordo-mavili yönetimde transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Jean Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz devinde Antalyaspor maçı öncesi bir araya gelen transfer komitesi üyeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, yeniden toplandı.

Antalyaspor sınavında sakatlıklardan dolayı net bir şekilde göze batan eksikler üzerine yapılan değerlendirmelerde daha önce de üzerinde anlaşılan bir sol bek ve sağ kanat transferinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması için atılan adımlar görüşüldü. Son detaylar ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.

MASOURAS İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Transfer komitesi, kısa sürede takviyeleri yapabilmek için de girişimlerin iyice hızlandırması yönünde karar aldı. Bu arada ilk hedef Masouras.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın listesinin en üst sırasında yer alan Yunan oyuncu için şartlar da ciddi şekilde zorlanıyor.

Olimpiakos’un ilk görüşmelerde 10 milyon Euro’dan açtığı kapıyı 7 milyon euro seviyesine kadar indirdiği öğrenilirken, Trabzonspor’un ise taksitler halinde olacak şekilde 5 milyon Euro’nun üzerine çıktığı ifade edildi.

27 yaşındaki Masouras’ın menajeriyle iletişimin aralıksız sürdüğü de öğrenildi. 1.84 boyundaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.