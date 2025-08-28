Trabzonsporlu Futbolcu Stefan Savic, Başlangıçlarının İyi Olduğunu Belirtti

BAŞLANGIÇTAN MEMNUNİYET

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, takımın iyi bir başlangıç yaptığını ve “3 maçta 9 puan aldık. Futbol olarak belki daha iyisini yapabiliriz ama önemli olan puanları alabilmek. Puanlar ve özgüven arttıkça iyi oyunun da geleceğine inanıyorum” şeklinde ifade etti. Samsunspor maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Savic, savunmalarının iyi olmasının yaz boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların bir sonucu olduğunu düşündüğünü belirtti. “3 maçı da gol yemeden kazandık. Savunma oyuncuları olarak birbirimizi tanımamızın da etkisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’YE YORUM

Savic, teknik direktör Fatih Tekke hakkında yapmış olduğu değerlendirmede “Dünyanın en iyi, en çok bilinen hocalarıyla çalışma fırsatı buldum. Bu da benim adıma önemli bir şanstı. Fatih Hocamızla aramızdaki ilişkimiz gayet iyi. Hocamız genç, hırslı ve futbola dair net olarak fikirleri olan bir isim” dedi. Trabzonlu olmasının kendisi ve takım için önemli bir avantaj sağladığını da vurguladı. “Trabzonlu bir hocamızın olması, kulübün armasının ve renklerinin ne ifade ettiğini bilen biri olarak bizim için büyük bir şans” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEKİ DEĞERLİ OYUNCULAR

Savic, Trabzonspor’un tarihindeki değerli oyuncuların varlığının yeni gelecek oyuncular için önemli bir referans kaynağı olduğunu belirtti. “Benim gibi kariyeri olan hatta benden daha iyi kariyeri olan oyuncular burada giydi. Hamsik gibi büyük kariyere sahip isimler, yeni gelecek oyuncular için referans noktası oluyor” şeklinde ifadesini sürdürdü.

PİYASANIN ZORLUĞU VE HAZIRLIK

Savic, fiziksel durumu hakkında ise şunları söyledi: “Geçen sezon takıma katılışım biraz geç olmuştu. Bu bir futbolcu için işleri zorlaştırıyor çünkü hazırlığınızı yapmadan maçlara çıkmanız zarar veriyor.” Bu sezon durumunun daha iyi olduğunu ve sezon öncesi kamp yaptığını dile getirdi.

SÜPER LİG’İN GELİŞİMİ

Süper Lig’in her geçen yıl daha da zorlaştığını belirten Savic, “Bu lig her yıl daha da zorlaşıyor. Yıl yıl bu lig daha ileriye gidiyor. Çok daha güçlü ve yetenekli isimlerin katıldığı bir lig oluyor” dedi. Transfer ücretlerinin artması ve kariyerinin başındaki oyuncuların gelmesi mücadelenin zorluğunu artırıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin oyun anlayışını açıkladı. Savic, “Hocamız bizimle net bir şekilde iletişim kuruyor. Biz de bu çalışmalarımızı sahaya yansıtmak için çabalıyoruz. Zamanla oynadığımız oyun planı şekil alacak” diye ifade etti.

SAMSUNSPOR MAÇININ ÖNEMİ

Samsunspor maçı hakkında ise Savic, “Bu maçın taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Küçük bir derbi maçı olarak değerlendiriyoruz. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli” dedi. Taraftarların stadyumu doldurmasının kendilerine ekstra bir güç sağladığını belirtti.

BATAGOV HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Batagov ile olan uyumuna değinen Savic, “Batagov çok zeki bir oyuncu. Onu her zaman destekledim çünkü yeteneği var. Gelişebileceği çok yönü var ve bu yönlerini ilerletebilir” şeklinde konuştu.

ANKET BİLGİLERİ

Trabzonspor, Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanın ilk 20 dakikasının basına açık olduğu belirtildi. Takım, koşu çalışması ve taktik çalışmalara sabah saatlerinde yer verdi. Tedavi süreci devam eden Onuralp Çevikkan bireysel çalışma yaparken, Folcarelli ise arkadaşlarıyla antrenmana katıldı.