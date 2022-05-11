Trabzonsporlu oyuncudan iddialara yanıt

Karadeniz ekibi Trabzonspor’da forma giyen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme iddialara yanıt verdi.

Trabzonspor’daki geleceği merak edilen Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarını yalanladı… 33 yaşındaki forvet sözleşme konusuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme takımda kalacak mı? Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki forvet, Bordo-Mavililer’le henüz anlaşmaya varamadı. Taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Nwakaeme, Kayserispor’a elendikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının ardından önemli açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE İDDİALARINI YALANLADI

Nwakaeme, “Öncelikle sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Hakkımda birçok haber yazıldı. Çıkan haberlerin hiçbirisi doğru değil. Beni tanıyan insanlar bunu zaten biliyor. Konuştuğum tek takım Trabzonspor” sözleriyle Fenerbahçe iddialarını yalanladı.

“BENİM GELECEĞİM TRABZONSPOR’DA”

Kayseri’de takımının ilk golünü atmasına rağmen elenme üzüntüsü yaşayan yıldız futbolcu, TRT Spor’a şunları söyledi:

“Çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Sosyal medya insanı değilim. Benim geleceğim Trabzonspor’da. Daha önce de söylemiştim, konuştuğum tek kişi Trabzonspor başkanı. Herhangi başka bir takımla görüşmüşlüğüm de konuşmuşluğum da yok. Taraftarlarımızın beni sevdiğini biliyorum, ben de onları çok seviyorum. Benim geleceğim Trabzonspor’da. Benim Trabzonspor’dan ayrılışım ancak Trabzonspor bana ‘Git’ derse olacak. Kontratım sona erse de her zaman Trabzonsporluyum.”

NEDEN İMZALAMIYOR?

Trabzonspor’a 2018 yazında Şota Arveladze’nin tavsiyesiyle İsrail’in Hapoel Ber Sheva takımından 1 milyon euroya transfer edilen Anthony Nwakaeme, bu sezon 28 Süper Lig maçında 11 gol, 10 asistlik skor katkısı sağlayarak şampiyonlukta büyük rol oynadı.