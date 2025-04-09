Trabzonsporlu Taraftarlar Harekete Geçti

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Trabzonsporlu taraftarlar, kulüp yönetiminin yaptığı açıklamalar doğrultusunda, bordo-mavililerin eski başkanı ve mevcut TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na karşı harekete geçme kararı aldı. Taraftarlar, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Trabzonspor Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesini talep ediyor. Taraftarların, takımın uğradığı haksızlıklara sessiz kalındığını düşündüğü Hacıosmanoğlu hakkında, üniversiteli Trabzonsporlular sosyal medyada bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, “Emek hırsızı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ihraç edin! Trabzonspor’un hakkını yiyen, emeğini gasp eden Hacıosmanoğlu’nun bu kulübün içerisinde isminin geçmesini istemiyoruz” sözleri öne çıkıyor.

DİLEKÇE YAĞMURU BAŞLADI

61saat’in haberine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun disipline sevki için Trabzonspor Yönetim Kurulu’na çok sayıda dilekçe ulaşmaya başladı. Trabzonsporlu taraftarlar, Hacıosmanoğlu’nu kulüp üyeliğinden atmak üzere kulübe dilekçe yazma sürecine girdi. Bu sezon birçok kez hakem hatalarına isyan eden Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından, üç büyükler ile oynayacağı karşılaşmaları da yabancı hakemin yönetmesi talebinin TFF tarafından reddedilmesine karşı seslerini yükseltti.

DİSCİPLİN SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bordo-mavili kulüp tüzüğüne göre, bir kulüp üyesi başka bir üyenin disipline sevk edilmesini talep edebiliyor. Bu aşamada yönetim kurulu, dilekçeyi aldıktan sonra 15 gün içinde yanıt vermek durumunda. Eğer sevk kararı çıkarsa, işlem başlatılıyor. Yönetim “hayır” derse, ilgili üye, 56. madde çerçevesinde konuyu doğrudan Disiplin Kurulu’na taşıyabiliyor ve burada şikayet edilen üye hakkında bir karar alınıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu, 2005-2007 yıllarında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı yapmış, 2013’te Trabzonspor’un 15. başkanı seçilmiş fakat 2015’te yapılan seçimlerde görevini kaybederek, Muharrem Usta’ya devretmiştir.