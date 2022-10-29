Trabzonspor’un borcu açıklandı

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un borcunu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, net 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, borçların kendi döneminde azaldığını vurgulayrak, “185 milyon euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübü bugün 105-108 milyon euro civarı borç yüküne indirmeyi başardık. Bizim 3-4 milyar TL borcumuz olduğu söyleniyor sürekli ancak denetleme kurulumuz inceledi. Borcumuz 1 milyar 980 milyon 882 bin TL.” dedi.

“Bu şehrin yeni spor tesislerine ihtiyacı var”

“Ahmet Ağaoğlu yönetiminin acımasızca eleştirilmesi gereken en büyük konu altyapı. Biz Trabzonspor’un altyapısını sağlam bir zemine oturtamadık. Pandemi süreci de işin içine girince ciddi şekilde irtifa kaybettik orada. Trabzon’un yeni bir havalimanına ihtiyacı yok, yeni spor tesislerine ihtiyacı var bu şehrin.”

“Sezona iyi hazırlanamadık”

Rakiplerimiz sezona çok iddialı transferler ile girdi. ‘100. yılda şampiyonluk’ mottosuyla çok agresif olarak başladılar lige. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var ve yine söylüyoruz; Şampiyonun kim olacağını sezon sonunda göreceğiz

“Sezona iyi hazırlanamadık. Bir yeniden yapılanma söz konusu. Bu uyum sürecinin atlatabileceğimiz dönem 1. ve 2. hazırlık dönemiydi ancak transferlerin birçoğu kamp dönemine yetişemedi. Transferlerin gerçekleşmesi bir yönetim zaafiyetinden kaynaklanmadı. Transfer döneminin başında 12 milyon euro istenen oyunculara sonlara doğru 2.5-3 milyon euro istenmeye başladı.”

“Şampiyonlar Ligi’ne katılamayıp 12 milyon euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan’ı 9.5 milyon euroya satarak oradaki açığı kapattık. Trabzonspor ne yaparsa yapsın altyapısına önem vermek zorunda. Tabii altyapı programlarının da üst yapı ile iç içe olması gerekir.”

“Hakemler hakkında konuşmama kararı aldık”

“Biz hakemler hakkında konuşmadığımız için hakemlerin müsaadesine mazhar oluyorsak, siz de susun, siz de konuşmayın. Böylelikle işin içinden çıkmış oluruz. Biz yönetim olarak hakemler hakkında konuşmama kararı aldık ve bir senedir bu duruşumuzu devam ettiriyoruz.”