Trabzonspor’un kadrosu belli oldu

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un Kopenhag ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın Danimarka’nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor’un maç kadrosu belli oldu.

trabzonspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag’la oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda yeni transferler Bartra ve Bardhi de yer aldı. Sakatlıkları bulunan Edin Visca, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Hüseyin Türkmen ise maç kadrosunda yer almadı.

İşte Trabzonspor’un kamp kadrosu:

“Uğurcan, Taha, Kağan, Taha Altıkardeş, Ahmetcan, Hugo, Bartra, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Kerem, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan ve Cornelius”