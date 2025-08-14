Haberler

Trac, Çan’da Afet Koordinasyonu Toplantısı Yaptı

AFALELERE MÜDAHALEDE HABERLEŞMENİN ÖNEMİ

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), son zamanlarda gerçekleşen yangınlar ve depremler sonrası afet haberleşmesinin gerekliliğine vurgu yapmak ve koordinasyonu daha da geliştirmek için Çan Şubesi’nde bir bölge toplantısı düzenledi. Toplantıda, afet durumlarında haberleşmenin kritik rolü öne çıkarken, afet anındaki haberleşme planlamaları, saha koordinasyonu ve iş birliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Çan Şube Başkanı ve TRAC Genel Başkan Yardımcısı Özgür Kuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, TRAC Genel Başkanı Gökhan Sunar, Genel Başkan Yardımcısı ve Sarıyer Şube Başkanı Oktay Erman ile TRAC’ın Mustafa Kemal Paşa Şubesi, Edremit, Çanakkale ve Bayramiç’ten gelen dernek üyeleri katılım gösterdi.

Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

Kırşehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı ve operasyonda 1.823 sentetik hap ele geçirildi.
Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

Çorlu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 evi ve bir anaokulunu etkiledi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

