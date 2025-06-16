Tractor FC, Hüseyn’i Unutmayacağız

İRAN LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ VE TRAGİK KAYIP

İran Ligi’nde bu sezon şampiyonluk yaşayan Türk takımı Tractor FC, resmi sosyal medya hesabında üzücü bir haberi duyurdu. Kulübün sadık taraftarlarından olan Hüseyn Purabdullah Meyn?q’in, İsrail’in Tebriz’e gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirdiği açıklandı. Kulüp, yaptığı paylaşımda “Tractor formasıyla böyüdü, ?sg?r formasında ş?hid oldu… Hüseyn Purabdullah Meyn?q, dün İsrailin Tebriz? etdiyi hücumda canını v?t?n? verdi. Unutmayacağıq…” ifadelerine yer verdi.

GENÇ TARAFTARIN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZÜNTÜ YARATTI

Genç yaşta hayatını kaybeden Meyn?q’in, çocukluğundan bu yana Tractor FC’nin sadık bir destekçisi olduğu ve askeri görevini sürdürürken yaşamını yitirdiği bildirildi. Kulübün paylaşımı, başta Azerbaycan Türkleri olmak üzere geniş bir kesimde derin bir üzüntüye neden oldu.