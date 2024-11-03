Trafiğe Kapatılan Yollar ve Alternatif Güzergahlar

ULUSLARARASI TRAFİK KAPALILIKLARI VE ALTERNATİF YOLLAR

Valilikten gelen bilgilere göre, saat 03.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımı, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı ve birçok başka nokta trafiğe kapandı. Sait Çiftçi varyant üstü, Barbaros Bulvarı gibi kesimlerden gelen akım tamamen durduruldu. Alternatif olarak Güney O-1 kara yolu üzerinden gelen akımlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne çevrildi. Ayrıca, Sabiha Gökçen ayrımlarından gelen akım, Çamlıca Bağlantı yoluna yönlendirildi.

TRAFİK AKIŞI VE KAPALILIK DURUMU

Saat 06.00 itibarıyla, Rauf Orbay ve Kennedy caddeleri kuzey-güney istikametlerinde, İstanbul’un çeşitli bölgeleri dahil olmak üzere birçok cadde ve yol trafiğe kapandı. Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü çift yönlü kapalı durumda. Alternatif yollar arasında Atatürk ve Ekrem Kurt bulvarları, Balat Sahil Yolu ile diğer yol bağlantıları dikkat çekiyor. Avrupa Yakası’nda kapanan yollar ve alternatif güzergahlar aktif bir şekilde kullanıma sunuldu.

KAPALILIKLARIN DETAYLARI

Diğer yandan, saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı gibi birçok yer trafiğe kapandı. Beşiktaş ve çevresindeki duraklar, ışıklar ve sokaklar da bu kapsama dahil. Kılıç Ali Paşa Cadde çıkışı gibi birçok nokta da kapatıldı. Ayrıca, gelen akımların yönlendirilmesi için Sarıyer istikametinden gelen akımlar, Zincirlikuyu D-100 kuzey istikametlerine, Balmumcu Kavşak noktasında ve diğerlerinde yeniden düzenleniyor.

ANADOLU YAKASI TRAFİK DURUMU

Anadolu Yakası’nda da saat 06.00 itibarıyla kapatılan yollar mevcut. Kısıklı Caddesi, Kuşbakışı Caddesi ve bazı yollardaki akımlar durduruldu. Beylerbeyi ve çevresindeki yollar da tamamen kapanma noktasına geldi. Sürücüler, bu kapanma nedeniyle alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kullanabilecek. Tüm bu düzenlemeler, trafik akışının kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.