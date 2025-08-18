Trafiği Tehdit Eden Araçlar Görüntülendi

TRAFİKTE TEHLİKE YARATAN MANEVRALAR

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, sürekli olarak şerit değiştirerek ilerleyen ve bu durumla sürücülerin can güvenliğini tehdit eden araçlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Safranbolu-Bartın kara yolunun Kirkille mevkisinde gerçekleşti.

ŞERİT DEĞİŞİMİNE DİKKAT EDİLMİYOR

Kara yolunda seyir eden bazı sürücüler, trafiğe aldırış etmeksizin art arda şerit değiştirerek ilerlemeye devam etti. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, araçların kısa bir süre içinde defalarca şerit değiştirdiği ve diğer sürücülerin bu tehlikeli manevralar nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldığı anlar görüntülendi.