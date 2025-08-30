Trafik, 30 Ağustos Kutlaması İçin Kapalı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, saat 05.45 itibarıyla bazı yollar program bitimine kadar trafiğe kapatıldı. Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri ve polis araçlarıyla alanda hazır bulundu. Kutlamalar sona erdikten sonra kapalı yolların tekrar açılması bekleniyor.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Vatan Caddesi’nde saat 05.45’ten dolayı kutlamaların bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak kapatıldı. D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı’na, 10. Yıl Caddesi’nden ve Edirnekapı’dan girişler ile Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin Caddeleri’nden girişlerin yanı sıra Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Adnan Menderes Bulvarı’na olan girişler de kapatıldı. Ayrıca, Keçeci Meydan Sokak’tan, Hal Yolu’ndan gelen tüm caddelerin ve Sulukule ile Kaleboyu Caddeleri’nin girişleri de bu süre boyunca trafiğe kapalı kalacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu kapanmalara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu gibi yolların kullanılabileceği ifade edildi.