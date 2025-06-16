Trafik 4 Gün Tek Yönden Akacak

YOL ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, İstanbul yönünde 1.5 kilometrelik alanın üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. Bu sebeple, 16-20 Haziran tarihleri arasında yolun trafiğe kapatılacağı bilgisi Bolu Valiliği tarafından duyuruldu. Çalışmalar nedeniyle trafik, tek yönlü olarak sağlanacak.

Çalışmalar süresince, Ankara istikametinden gelen trafik akışı 2 şerit İstanbul yönüne ve 1 şerit Ankara yönüne doğru düzenlenecek. Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen onarım çalışmaları, Doğu Gişeleri’nden Tatlar köyüne kadar olan güzergahı kapsayacak. İstanbul yönünde yolculuk yapan sürücüler, bu süreçte Ankara yönüne tahsis edilen şeritlerden faydalanarak hedeflerine ulaşabilecek.

ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMA TARİHİ

Onarım çalışmalarının 20 Haziran Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Bu tarihten sonra, trafik normale dönecek ve sürücüler daha önceki düzenlemeye geri dönecek.