Trafik Alt Geçitte Kilitlendi, Olay Yaşandı

TRAFAK KİLİTLENMESİ YAŞANDI

Yalova’nın Altınova ilçesindeki tek araç geçişli alt geçitte, iki sürücünün birbirlerine yol vermemesi sonucu trafik kilitlendi. Olay anında, kadın sürücüyle servis aracındaki vatandaşlar arasında bir tartışma meydana geldi.

İKİ SÜRÜCÜ YOL VERMEYİNCE SIKINTI YAŞANDI

Altınova ilçesinin Çavuşçiftliği bölgesindeki alt geçide, 34 SA 082 plakalı otomobil ile 77 P 4906 plakalı servis minibüsü sürücüleri, karşılıklı olarak birbirlerine yol vermedi. Bu durum, tersaneler bölgesinden gelen araçların servis aracının arkasında uzun bir kuyruk oluşturmasına neden oldu. Tartışmalar, otomobildeki 2 kadın ile servisteki vatandaşlar arasında patlak verdi.

JANDARMA OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Otomobilin arkasında başka bir araç bulunmadığı halde geçitten geri çıkmayan kadını, olay yerine gelen jandarma ikna ederek geri çıkmasını sağladı. Kadının geri çıkmasıyla birlikte trafik tekrar normale döndü. Yaşanan anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.