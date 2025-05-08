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Trafik Bilinci İçin Broşür Dağıtıldı

BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİĞİ SIRA DIŞI YAPILDI

Sakarya’da gerçekleştirilen Trafik Haftası etkinlikleri kapsamındaki bilinçlendirme çalışmasında, trafik polisleri sürücüleri durdurdu. Polis ekipleri, emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi vermek amacıyla broşür dağıttı ve sürücüleri uyardı.

UYUMLU VE MEMNUNİYET VEREN UYGULAMA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde belirlenen uygulama noktalarında sürücüleri durdurup, onlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Yapılan etkinlik, trafik bilincini artırmaya yönelikti ve vatandaşlar bu uygulamayı memnuniyetle karşıladı.

DEVAM EDEN ETKİNLİKLERLE TRAFİK BİLİNCİ ARTIRILACAK

Trafik Haftası süresince, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin benzer bilinçlendirme etkinliklerini farklı bölgelerde devam ettireceği öğrenildi. Bu sayede, trafik güvenliğini artırma hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

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