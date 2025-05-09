Trafik Bilinci İçin Etkinlik Yapıldı

ANLAMLI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trafik Haftası dolayısıyla Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde önemli bir etkinlik yapıldı. Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nın trafik ekipleri, ilçe merkezinde bulunan ana cadde üzerindeki kontrol noktasında vatandaşlarla buluşarak trafik güvenliği hakkında bilgilendirme sağladı. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımının hayati önemi, hız sınırlarına uyulması ve yayalara geçiş önceliği gibi temel trafik kurallarını hatırlattı.

TRAFAİK BİLİNCİ ARTIRILDI

Etkinlik süresince, trafik bilincini artırmaya yönelik broşürler dağıtıldı. Yetkililer, Trafik Haftası boyunca ilçede benzer bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının süreceğini ifade etti. Ayrıca bu yılın temasının “Bir Kural, Bir Ömür” olduğunu belirten görevliler, trafik kurallarına uymanın yalnızca bireysel güvenlik değil, toplumsal güvenlik açısından da büyük bir önem taşıdığını vurguladı.