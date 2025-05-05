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Trafik Bilincini Miniklere Aşıladılar

TRAİFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, “Trafik Haftası” dolayısıyla minik öğrencilere yönelik bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Zübeyde Hanım Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine okul bahçesinde uygulamalı trafik eğitimi verildi.

EĞİTİMİ KAPSAYAN KONULAR

Eğitim sırasında çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, trafik işaretleri ve güvenli geçiş kuralları anlatıldı. Minik öğrenciler, kurulan eğitim parkurunda yaya olarak ve oyuncak araçlarla trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiğini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.

ETKİNLİK SONUNDA HEDİYELER VERİLDİ

Etkinlik sonunda öğrencilere trafik kurallarına dikkat çeken broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı. Yetkililer, “trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının ileride daha bilinçli bireyler yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını” vurguladı.

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