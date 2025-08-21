Trafik Ceza Sorununa Dikkat Çekildi

TRAFAK DENETİMLERİNDEKİ CİDDİYET

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “2024’te tam 304 bin ceza ‘dur’ ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Durmuyor adam. Cezası ne 2 bin 174 lira. 2 bin 174 lira diyor ya dursam arabamı bağlayacak, sonra vın. Ben yine yakalıyor ceza yazıyorum ama 9 şehit verdim 26 gazi var. Bunu söylerken yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var, ailesi var. Bunu çözmekte kararlıyız. Ceza yazmaktan keyif almıyoruz, bizim derdimiz bir eve ateş düşmesin.” şeklinde ifade etti. İçişleri Bakanı, Palandöken Kayak Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında konuşma yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Yerlikaya, “Artık Türkiye, terörle anılan değil; teknolojiyle, yatırımla, ihracatla anılan bir ülke olmakta kararlıdır. Kırk yılı aşkın süredir, ülkemizin yükselişinin önüne set çeken, kardeşliğimizi hedef alan terör sorunu inşallah topraklarımızdan tamamen siliniyor. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arab’ı, Alevi’si ve Sünni’siyle; bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar, dün başaramadılarsa bundan sonra da başaramayacaklar.” dedi.

TRAFFIK KURALLARINA UYUM

İçişleri Bakanı olarak görevlerinin trafik olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımızın döneminde yollarımız artık Avrupa’nın yollarından, dünyanın en iyi yollarından biri haline geldi. Araç sayımız 6,5 milyon ile başladı ve 35 milyona doğru gidiyor. 37,5 milyon sürücü ehliyeti var. Bu yolların kuralı var. Karayolları Trafik Kanunu’nun 1983’teki 184 maddesini güncellememiz lazım. Cumhurbaşkanımız, insanların ölümlerini en az 10 yıl içinde yarı yarıya düşürmemiz gerektiğini söylüyor.” açıklamasında bulundu.

YENİ DENETİM STRATEJİLERİ

Bakan Yerlikaya, denetimlerin artırıldığını belirterek, “Bir yılda denetimi yüzde 40 artırdık ve 123 milyon yüz yüze denetim yaptık. Ancak trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2024 için daha güçlü önlemler almayı hedefliyoruz.” dedi. Ayrıca, yaka kamerası uygulamalarının arttığını ve bu sayının 115 bine ulaşacağını ifade etti.

ŞEHİTLER VE GAZİLER

Denetimlerde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücülerin çarptığı güvenlik görevlilerinden 9’unun şehit, 26’sının ise gazi olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, “Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız maalesef trafik kazalarında öldü. Sadece 2023’te bunlardan 197 kişi daha fazla. Ceza yazmak keyif değil, amacımız bir eve ateş düşmesin.” dedi.

Bakan Yerlikaya’nın konuşmasından sonra katılımcılara trafik kazalarıyla ilgili hazırlatılan bir video izlendi.