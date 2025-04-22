Trafik Cezaları Artıyor, Dikkatli Olun

YENİ TRAFİK CEZA TASLAĞI

AK Parti ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle geliştirilen yeni taslak, trafik cezalarındaki uygulamalar konusunda önemli değişiklikler getirmeyi planlıyor. Özellikle zincirleme kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla “arttırıcı sebep” düzenlemesi, sürücüleri daha dikkatli olmaya zorlayacak. Trafik cezalarının ne kadar olduğuna dair sorular artarken, bu yeni düzenlemenin cevabı merak ediliyor.

CEZA ARTIRIMI TOPLANTISI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması üzerine Cumhurbaşkanlığı’nda AK Parti grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların temsilcileri tarafından bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı’nın sunumunda 2024 yılında yaşanan 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde 45’inin hız ihlallerinden kaynaklandığı açıklandı. Ayrıca, kazaların 1.300’ünün hatalı şerit değiştirme ile gerçekleştiği, diğerlerinin ise hatalı dönüş, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlali sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.

CAYDIRICI CEZALARIN ÖNEMİ

AK Parti kaynakları, mevcut trafik suçları cezalarının yetersiz kaldığına dikkat çekti. “Türkiye’de trafik suçlarının cezaları çok düşük kaldı. Mesela çakarlı araç konusunda cezayı artırınca bu yasağa uymayanların sayısı yüzde 75 azaldı. Çünkü, cezalar caydırıcı hâle geldi” değerlendirmesini yaptı. Yetkisiz çakarlı araç kullanımına yönelik cezanın 7 bin 500 liradan 150 bin liraya kadar yükseldiği belirtilirken, ehliyete el koyma yaptırımının da bulunduğu vurgulandı. Kaynaklar, Türkiye’de trafik kurallarını ihlal edenlerin, az cezalar nedeniyle bu davranışa yöneldiğini dile getirdi.